Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias, principalmente después de las 2 a.m. El cielo estará nublado, con una temperatura mínima alrededor de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius). Habrá un viento del norte de 13 a 16 mph (21 a 26 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 mph (42 km/h). La probabilidad de precipitación será del 60%. Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (entre 2.5 y 6.4 mm) posibles.

Clima por la noche

Se prevén lluvias, principalmente antes de las 8 a.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 62°F (16°C). Habrá un viento del norte de aproximadamente 14 mph (22.5 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 mph (40.2 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de precipitación nuevas entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles. Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y la posibilidad de lluvias podría continuar.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 11 de octubre 7:52 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.