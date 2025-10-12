Estados Unidos

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Nueva York

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este domingo en Nueva York.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Nueva York es de 91% durante el día y del 91% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 16 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 1.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 63 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos helados, veranos muy calientes y lluvias constantes que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nieve en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan calurosos.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más helados son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calientes se registra entre julio y agosto.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaNueva Yorkestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Powerball: resultados ganadores del 11 de octubre de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo millonario

Powerball: resultados ganadores del 11

¿Cómo estará el clima en Houston?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Conoce el clima de este día en Dallas

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Washington D. C. este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo:

Clima en EEUU: la predicción del tiempo para Miami este 12 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en EEUU: la predicción
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fentanilo mortal, el documental: la

Fentanilo mortal, el documental: la peor tragedia sanitaria de la Argentina

Cortes y autopistas cerradas complican el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires por el Gran Fondo Argentina

Pronosticaron lluvias y fuertes vientos para todo el domingo en el AMBA: cuándo mejoraría el clima

Qué se sabe del caso de Vicente Cordeyro, el comisario retirado que fue encontrado muerto en un cerro de Salta

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Israel anunció que

EN VIVO: Israel anunció que destruirá lo que queda de la red de túneles del grupo terrorista Hamas en Gaza

Misterio por la muerte de un niño en Montevideo: la familia duda del informe forense y la Fiscalía abrió una investigación

Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje

Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región ucraniana de Kharkiv: al menos cinco heridos

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina