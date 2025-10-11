Estados Unidos

Clima en Columbus: predicción del estado del tiempo mañana

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Por Armando Montes

Guardar
La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 51 grados Fahrenheit (10.6 grados Celsius).

Se espera un viento del este a aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora).

Cómo estará el clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Hoy será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 75 grados Fahrenheit (aproximadamente 24 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de 3 a 6 millas por hora (de 4 a 10 kilómetros por hora).

Esta noche, se espera que las temperaturas bajen, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del sábado, 11 de octubre de 2025

El estado del tiempo en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Impactante accidente en California: un helicóptero se estrelló en una concurrida avenida de Huntington Beach y hay al menos cinco heridos

Los restos de la aeronave quedaron incrustados entre árboles frente a un hotel, cercano de la playa, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia

Impactante accidente en California: un

Conoce las 10 producciones de Halloween más populares de Disney+ Estados Unidos de esta semana

Desde misterios hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Conoce las 10 producciones de

La quiebra de una empresa que sacudió a Wall Street: miles de millones de dólares desaparecidos y gigantes financieros afectados

El colapso de la firma de autopartes First Brands, de Ohio, deja a bancos y fondos con pérdidas millonarias, reavivando el debate sobre la transparencia y la supervisión en el sector del crédito privado

La quiebra de una empresa

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 12 de octubre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: el reporte

La película “Tron: Ares” podría alcanzar entre 35 y 37 millones de dólares en su debut

Las estimaciones reflejan una apertura moderada frente a las expectativas de Disney y al historial previo de la franquicia

La película “Tron: Ares” podría
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren cómo pequeños cambios genéticos

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

De campaña por el litoral, Milei se mostró cercano al gobernador de Chaco y pidió a los argentinos que “se sigan esforzando”

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormenta en el AMBA y hay probabilidad de granizo

La rutina diaria y el plan de alimentación que sigue Sabrina Carpenter para cuidar su salud y energía

Cuánto subieron los combustibles en CABA desde que las empresas dejaron de informar los aumentos

INFOBAE AMÉRICA
Descubren cómo pequeños cambios genéticos

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

TELESHOW
Luli Fernández anunció su separación

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Nos olvidamos de nosotros como pareja”

La tarde de relax de Gianluca Simeone y Eva Bargiela en la última etapa de su embarazo: pileta, sol y distensión

Ángela Torres deslumbró cantando “La niña de fuego”, una canción del repertorio de su abuela, Lolita Torres

La reacción de los famosos a la muerte de Diane Keaton: de las palabras de Araceli González al posteo de Georgina Barbarossa

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto