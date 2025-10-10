Estados Unidos

Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Por Infobae Noticias

Fundada en el 2006, Spotify
Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast.

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Tras acumular 5.396.710 reproducciones, «The Fate of Ophelia» de Taylor Swift se mantiene en primer lugar.

2. Opalite

Taylor Swift

«Opalite», interpretado por Taylor Swift, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 4.265.655 reproducciones.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

«Elizabeth Taylor» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 3.677.676 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. Father Figure

Taylor Swift

«Father Figure» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 3.518.879 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Wood

Taylor Swift

«Wood», interpretado por Taylor Swift, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 2.947.856 reproducciones.

6. Wi$h Li$t

Taylor Swift

El exitazo de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Con 2.799.426 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición sexta.

7. Actually Romantic

Taylor Swift

Un número tan favorable como 2.779.291 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo lugar.

8. The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

«The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 2.684.131 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. CANCELLED!

Taylor Swift

Tras acumular 2.658.146 reproducciones, «CANCELLED!» de Taylor Swift se mantiene en noveno lugar.

10. Eldest Daughter

Taylor Swift

«Eldest Daughter» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 2.584.455 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas.

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

