Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Por Armando Montes

Guardar
La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 46 grados Fahrenheit (8 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora).

Pronóstico del clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

El clima para esta noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a 74 grados Fahrenheit (23 grados Celsius).

Se espera un viento del noreste de 5 a 7 mph (8 a 11 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del viernes, 10 de octubre de 2025

El clima a lo largo del año en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 11 de octubre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

El tiempo en Seattle: la

Donald Trump impondrá nuevos aranceles contra productos chinos tras la medida de Beijing sobre tierras raras

El presidente de Estados Unidos dijo que empezarán a regir el 1 de noviembre

Donald Trump impondrá nuevos aranceles

Estados Unidos anunció una nueva fuerza antidroga para América Latina

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, detalló que estará en la órbita del Comando Sur, que abarca 31 países

Estados Unidos anunció una nueva

El top de las mejores series de Prime Video en Estados Unidos

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

El top de las mejores

Qué serie ver esta noche en Paramount+ Estados Unidos

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Paramount+, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué serie ver esta noche
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

TELESHOW
Stefi Roitman reconoció que atraviesa

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”

Tini Stoessel: las señales ocultas de su romance con Rodrigo De Paul en su nueva canción

Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef y reaccionó ante los rumores de ser eliminada del certamen

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”