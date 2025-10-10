Estados Unidos

Clima en Ashburn: temperatura y condiciones para mañana viernes 10 de octubre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Ricardo Piña

Guardar
Con el día mayormente nublado,
Con el día mayormente nublado, los residentes de Ashburn, deberán prevenirse antes de salir de casa. (Wikimedia)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, Virginia, para que puedas elegir la vestimenta más adecuada antes de salir.

¿Cuál será el estado del tiempo en el día y en la noche?

Además del cielo nublado, también
Además del cielo nublado, también se esperan lluvias, con el 50% de probabilidades. (REUTERS/Leah Millis)
  • Se espera que el clima sea mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius).
  • El viento del sureste será de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo después de la medianoche.
  • Habrá una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 2 p.m.
  • Se espera que el cielo siga nublado la gran parte del día, con una temperatura máxima cercana a 68°F (20°C).
  • El viento del este soplará a 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación será del 50%.
  • Por la noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y existe la posibilidad de que se presenten algunas lluvias.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 9 de octubre a las 8:35 p. m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Spotify Estados Unidos: las 10

Calendario lunar de octubre 2025: así se verá la luna las siguientes noches desde Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar de octubre 2025:

Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana viernes 10 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Filadelfia: conoce el pronóstico del

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Cuál será el estado del

Estafadores usan cartas falsas para robar beneficios del Seguro Social de adultos mayores en Estados Unidos

La SSA advirtió sobre documentos que suplantan a la Corte Suprema, con la intención de obtener información personal y dinero de las víctimas

Estafadores usan cartas falsas para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas con frutos secos

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos enviará 200 soldados

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

TELESHOW
El video de Mariano Martínez

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York

Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa