Clima en Ashburn: temperatura y condiciones para mañana viernes 10 de octubre

Con el día mayormente nublado, los residentes de Ashburn, deberán prevenirse antes de salir de casa. (Wikimedia)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, Virginia, para que puedas elegir la vestimenta más adecuada antes de salir.

¿Cuál será el estado del tiempo en el día y en la noche?

Además del cielo nublado, también se esperan lluvias, con el 50% de probabilidades. (REUTERS/Leah Millis)

Se espera que el clima sea mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius).

El viento del sureste será de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo después de la medianoche.

Habrá una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 2 p.m.

Se espera que el cielo siga nublado la gran parte del día, con una temperatura máxima cercana a 68°F (20°C).

El viento del este soplará a 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 50%.

Por la noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y existe la posibilidad de que se presenten algunas lluvias.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 9 de octubre a las 8:35 p. m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.