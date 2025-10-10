Estados Unidos

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 51 grados Fahrenheit (10 grados Celsius). Habrá un viento del sureste de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo después de la medianoche.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se espera una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 2 p.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 68°F (20°C). Habrá un viento del este de 5 a 9 mph (8 a 14 km/h). La probabilidad de precipitación es del 50%. Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y la temperatura descenderá, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 9 de octubre, 7:52 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Ashburn: temperatura y condiciones para mañana viernes 10 de octubre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Ashburn: temperatura y

Clima EEUU: el estado del tiempo en San Antonio para mañana viernes 10 de octubre

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima EEUU: el estado del

Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Spotify Estados Unidos: las 10

Calendario lunar de octubre 2025: así se verá la luna las siguientes noches desde Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar de octubre 2025:

Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana viernes 10 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Filadelfia: conoce el pronóstico del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas con frutos secos

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos enviará 200 soldados

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

TELESHOW
El video de Mariano Martínez

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York

Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa