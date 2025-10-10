Estados Unidos

Clima en Dallas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Dallas.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 11%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado con el mismo nombre.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de lluvia bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más cálidas se registran en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaDallasestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

EEUU: las predicciones del tiempo para Miami este 10 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: las predicciones del tiempo

Taylor Swift arrasa en Spotify Estados Unidos: rompe el top 10 de canciones más escuchadas hoy

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Taylor Swift arrasa en Spotify

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este viernes 10 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Reston mañana: lo que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rescataron a una mujer y

Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

Por qué es feriado hoy, 10 de octubre, y cuándo será el próximo

Cómo limpiar la pantalla de la TV sin dañarla, paso a paso

El oro, ¿es un termómetro emocional del mundo?

Luego de haber confesado el femicidio, condenaron al hijo y al ex esposo de Natalia Mariani

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado ganó el

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

El Ejército de Israel inició la retirada de sus tropas hacia las líneas de despliegue acordadas en Gaza

Volodimir Zelensky calificó de “cínico y calculado” el ataque ruso contra la infraestructura energética de Kiev

Estados Unidos y Finlandia construirán 11 rompehielos para ampliar su flota en el Ártico

El presidente de Taiwán se comprometió a acelerar la construcción del sistema de defensa aérea “T-Dome” ante la amenaza de China

TELESHOW
Leo Montero y el libro

Leo Montero y el libro que le enseñó a mirar la vida con más profundidad

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans

Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31: “Es mágico conocer sus historias”

La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”

Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”