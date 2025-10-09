Estados Unidos

Recuperaron el cuerpo de un esquiador desaparecido tras una mortífera avalancha en Alaska

A siete meses de la tragedia en Girdwood, voluntarios y autoridades hallaron a una de las víctimas que fue arrastrada por una gran masa de nieve. Equipos de rescate continúan la búsqueda de los otros dos cuerpos

Por Bautista Salaverri

Guardar
Girdwood fue escenario de la
Girdwood fue escenario de la mortífera tragedia (AP)

Siete meses después de la desaparición de tres esquiadores en una avalancha en Alaska, cerca de Girdwood, las autoridades han recuperado los restos de uno de ellos. Este avance representa un paso más en una búsqueda prolongada por las difíciles condiciones del terreno. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del río donde ocurrió el deslizamiento, y los restos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del Estado para su identificación, que aún está pendiente.

El accidente ocurrió el 4 de marzo, cuando David Linder, de 39 años, Charles Eppard, también de 39, y Jeremy Leif, de 38, practicaban el deporte extremo en una zona remota próxima a la bifurcación oeste del río 20 Mile.

Fueron a esquiar y los azotó una avalancha

Los tres amigos de la infancia, oriundos de Minnesota, se encontraban de vacaciones en Girdwood, localidad reconocida por su tradición en deportes de invierno. De manera inesperada, una avalancha los sepultó bajo una masa de nieve estimada entre 12 y casi 30 metros de profundidad.

David Linder fue uno de
David Linder fue uno de los esquiadores que fue arrastrado por la avalancha mortal en Alaska (GoFundMe)

El suceso se produjo alrededor de las 15:30, hora local, y los guías de la operación comercial emplearon balizas especializadas para intentar localizar a los desaparecidos. Aunque identificaron una zona probable, la magnitud del deslizamiento y la inestabilidad del terreno impidieron cualquier intento de rescate inmediato.

Jeremy Leif, de 38 años,
Jeremy Leif, de 38 años, otra de las víctimas de la nieve en Alaska (GoFundMe)

Las operaciones de búsqueda se vieron obstaculizadas desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas. El 5 de marzo, la imposibilidad de acceder al área con helicópteros y equipos especializados forzó la suspensión temporal de los trabajos. Al día siguiente, una evaluación aérea y terrestre confirmó el alto riesgo de nuevas avalanchas y la ubicación dificultosa de los cuerpos.

Charles Eppard era un aficionado
Charles Eppard era un aficionado de la vida en la montaña y del esquí (GoFundMe)

A partir de ello, las autoridades priorizaron la seguridad de los rescatistas. “Sabemos que esta no es la solución que los seres queridos de estos hombres buscaban hoy; sin embargo, es el camino más seguro para todos los involucrados”, comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Hallaron uno de los cuerpos desaparecidos

Durante los meses siguientes, la zona permaneció bajo vigilancia, a la espera de condiciones más favorables para retomar la búsqueda. Finalmente, el viernes 3 de octubre, voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña de Alaska y del Departamento de Bomberos Voluntarios de Girdwood accedieron al lugar en helicóptero y recuperaron los restos de uno de los esquiadores, hallados atrapados en un atasco de troncos cerca del río.

Las autoridades han anunciado la programación de nuevas operaciones, tanto terrestres como aéreas, con el objetivo de localizar a los otros dos desaparecidos.

Autoridades hallaron uno de los
Autoridades hallaron uno de los cuerpos y está en proceso de identificación (AP)

El impacto de las avalanchas en Estados Unidos se refleja en las cifras: en la última década, el promedio anual de muertes por este tipo de incidentes se sitúa en 27 personas por invierno, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado. En la temporada 2024-2025, se registraron 23 fallecimientos, la mayoría de ellos esquiadores y practicantes de snowboard.

Entre los casos recientes figuran un esquiador fallecido en Wyoming tras provocar una avalancha junto a su grupo en enero, y otro que descendía el Monte McKinley en Alaska cuando fueron sorprendidos en junio. Mientras la identificación oficial del cuerpo recuperado sigue pendiente y las labores de búsqueda continúan, la comunidad y los allegados de los esquiadores desaparecidos esperan respuestas y avances en la localización de los dos hombres restantes.

Las muertes de David Linder, Charles Eppard y Jeremy Leif en Alaska constituye la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde el accidente de la Cordillera de las Cascadas, en Washington dos años atrás. Allí fallecieron tres alpinistas, en un episodio parecido. Equipos de rescate continúan en la búsqueda de los dos cuerpos que quedaron en la montaña.

Temas Relacionados

Avalancha en AlaskaEsquíSnowboardTormenta de nieveAvalanchaAlaskaEstados UnidosNieveNewsroom BUE

Últimas Noticias

Donald Trump adelantó que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza incluirá “un desarme”

El plan de paz prevé la liberación de rehenes israelíes y de unos 2.000 prisioneros palestinos, mientras persisten los bombardeos en la Franja y Netanyahu busca la aprobación de su gabinete

Donald Trump adelantó que la

La TSA advierte sobre largas demoras en aeropuertos de EEUU por el cierre del gobierno

El cierre federal iniciado el 1 de octubre comenzó a afectar el flujo de pasajeros en las principales terminales del país, con filas más extensas y retrasos en los filtros de control

La TSA advierte sobre largas

Vuelve el uso obligatorio de mascarillas en este estado de EEUU: qué dice la orden oficial

La medida busca proteger a personas vulnerables durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios

Vuelve el uso obligatorio de

Los Dodgers de Ohtani buscan cerrar su boleto a las finales de conferencia; todos los partidos de Grandes Ligas hoy 9 de octubre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

Los Dodgers de Ohtani buscan

Texas suspende la ejecución de un hombre acusado de la muerte de su hija tras nueva evidencia científica

La apelación de Robert Roberson argumenta que los avances médicos han restado validez a las pruebas de culpabilidad del acusado

Texas suspende la ejecución de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué las uñas de

Por qué las uñas de los pies podrían ser la clave para detectar a tiempo la exposición a un gas invisible y cancerígeno

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai: la charla telefónica

László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

TELESHOW
La complicidad de Nancy Dupláa

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”