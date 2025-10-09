Recuperaron el cuerpo de un esquiador desaparecido tras una mortífera avalancha en Alaska

Girdwood fue escenario de la mortífera tragedia (AP)

Siete meses después de la desaparición de tres esquiadores en una avalancha en Alaska, cerca de Girdwood, las autoridades han recuperado los restos de uno de ellos. Este avance representa un paso más en una búsqueda prolongada por las difíciles condiciones del terreno. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del río donde ocurrió el deslizamiento, y los restos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del Estado para su identificación, que aún está pendiente.

El accidente ocurrió el 4 de marzo, cuando David Linder, de 39 años, Charles Eppard, también de 39, y Jeremy Leif, de 38, practicaban el deporte extremo en una zona remota próxima a la bifurcación oeste del río 20 Mile.

Fueron a esquiar y los azotó una avalancha

Los tres amigos de la infancia, oriundos de Minnesota, se encontraban de vacaciones en Girdwood, localidad reconocida por su tradición en deportes de invierno. De manera inesperada, una avalancha los sepultó bajo una masa de nieve estimada entre 12 y casi 30 metros de profundidad.

David Linder fue uno de los esquiadores que fue arrastrado por la avalancha mortal en Alaska (GoFundMe)

El suceso se produjo alrededor de las 15:30, hora local, y los guías de la operación comercial emplearon balizas especializadas para intentar localizar a los desaparecidos. Aunque identificaron una zona probable, la magnitud del deslizamiento y la inestabilidad del terreno impidieron cualquier intento de rescate inmediato.

Jeremy Leif, de 38 años, otra de las víctimas de la nieve en Alaska (GoFundMe)

Las operaciones de búsqueda se vieron obstaculizadas desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas. El 5 de marzo, la imposibilidad de acceder al área con helicópteros y equipos especializados forzó la suspensión temporal de los trabajos. Al día siguiente, una evaluación aérea y terrestre confirmó el alto riesgo de nuevas avalanchas y la ubicación dificultosa de los cuerpos.

Charles Eppard era un aficionado de la vida en la montaña y del esquí (GoFundMe)

A partir de ello, las autoridades priorizaron la seguridad de los rescatistas. “Sabemos que esta no es la solución que los seres queridos de estos hombres buscaban hoy; sin embargo, es el camino más seguro para todos los involucrados”, comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Hallaron uno de los cuerpos desaparecidos

Durante los meses siguientes, la zona permaneció bajo vigilancia, a la espera de condiciones más favorables para retomar la búsqueda. Finalmente, el viernes 3 de octubre, voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña de Alaska y del Departamento de Bomberos Voluntarios de Girdwood accedieron al lugar en helicóptero y recuperaron los restos de uno de los esquiadores, hallados atrapados en un atasco de troncos cerca del río.

Las autoridades han anunciado la programación de nuevas operaciones, tanto terrestres como aéreas, con el objetivo de localizar a los otros dos desaparecidos.

Autoridades hallaron uno de los cuerpos y está en proceso de identificación (AP)

El impacto de las avalanchas en Estados Unidos se refleja en las cifras: en la última década, el promedio anual de muertes por este tipo de incidentes se sitúa en 27 personas por invierno, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado. En la temporada 2024-2025, se registraron 23 fallecimientos, la mayoría de ellos esquiadores y practicantes de snowboard.

Entre los casos recientes figuran un esquiador fallecido en Wyoming tras provocar una avalancha junto a su grupo en enero, y otro que descendía el Monte McKinley en Alaska cuando fueron sorprendidos en junio. Mientras la identificación oficial del cuerpo recuperado sigue pendiente y las labores de búsqueda continúan, la comunidad y los allegados de los esquiadores desaparecidos esperan respuestas y avances en la localización de los dos hombres restantes.

Las muertes de David Linder, Charles Eppard y Jeremy Leif en Alaska constituye la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde el accidente de la Cordillera de las Cascadas, en Washington dos años atrás. Allí fallecieron tres alpinistas, en un episodio parecido. Equipos de rescate continúan en la búsqueda de los dos cuerpos que quedaron en la montaña.