Ashburn: pronóstico del tiempo para mañana y recomendaciones para este jueves 9 de octubre

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Se anticipan áreas de heladas después de las 5 a.m.

De lo contrario, estará despejado, con una temperatura mínima alrededor de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius).

Habrá un viento del norte de 3 a 6 millas por hora (5 a 10 kilómetros por hora).

Se esperan áreas de heladas antes de las 7 a.m. De lo contrario, será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 66 grados Fahrenheit (aproximadamente 19 grados Celsius).

Habrá un viento ligero y variable que se convertirá en sureste a 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 8 de octubre a las 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.