Estados Unidos

EEUU investiga a Tesla por posibles fallos en casi 3 millones de vehículos con sistema autónomo

La NHTSA comenzó las indagaciones luego del reporte de múltiples incidentes en que los autos cruzaban semáforos en rojo o se cambiaban a un carril de sentido contrario

Por Daniela Mérida

Casi 3 millones de vehículos
Casi 3 millones de vehículos Tesla están bajo investigación. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación sobre casi 2,9 millones de vehículos Tesla ante sospechas de irregularidades en sistemas de conducción autónoma. El organismo encargado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), confirmó que el proceso fue abierto después de registrar incidentes y violaciones de seguridad relacionados con las funciones “Full Self-Driving (FSD) Supervised” y “FSD Beta” en automóviles de la marca.

De acuerdo con documentos presentados por la NHTSA, los sistemas “FSD (Supervised)” y “FSD (Beta)” requieren que haya “un conductor completamente atento y participando en la tarea de conducción en todo momento”. Los reportes recibidos por la agencia incluyen casos en los que los vehículos afectados circulaban con el sistema FSD y cruzaron semáforos en rojo o realizaron cambios de carril hacia el tráfico en sentido contrario. En total, la NHTSA ha registrado 58 incidentes vinculados al uso de FSD, entre los que figuran más de una docena de choques y siniestros con fuego, así como 23 lesionados.

La NHTSA mantiene desde hace más de tres años un monitoreo constante sobre los sistemas automatizados de Tesla debido a eventos de seguridad, entre ellos un accidente en el área de Seattle durante 2024, cuando un automóvil con FSD estuvo involucrado en la muerte de un motociclista. Reguladores y legisladores han cuestionado la viabilidad de que esta tecnología opere de forma generalizada y, en respuesta, el estado de California adoptará próximamente una ley que hará responsables a las empresas de vehículos sin conductor ante infracciones de tráfico.

Fallos en semáforos y cambios de carril

La investigación a los autos
La investigación a los autos Tesla está relacionada con sus sistemas de conducción autónoma. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Entre los problemas analizados por la Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA figuran quejas sobre vehículos Tesla con FSD que no se detienen completamente en las intersecciones con luz roja, que no permanecen detenidos durante toda la luz roja o que presentan fallos en la visualización correcta de señales en su propia interfaz. La investigación recogió 18 quejas y un reporte mediático por este motivo, así como seis accidentes en intersecciones —cuatro de ellos con personas heridas—. Parte de estos incidentes ocurrieron repetidamente en la localidad de Joppa, en el estado de Maryland.

Asimismo, la NHTSA está examinando 18 denuncias, dos reportes enviados directamente a la agencia y dos coberturas mediáticas sobre autos Tesla que circularon por el carril incorrecto después de girar, cruzar la doble línea amarilla o ignorar señalizaciones de circulación en sentido contrario. Se reportaron además casos de vehículos que atravesaron intersecciones usando un carril exclusivo para giro, sin advertencia suficiente para los conductores, exponiéndolos a dificultades para tomar el control.

Otros frentes regulatorios y empresariales

Las acciones de Tesla se
Las acciones de Tesla se vieron afectadas tras el anuncio de la investigación. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)

El CEO de la compañía, Elon Musk, ha defendido públicamente las capacidades de los sistemas FSD y Autopilot, asegurando en distintos foros que la tecnología estará próximamente lista para su uso sin supervisión habitual en ciertas regiones. En una conferencia de resultados celebrada en julio, Musk declaró: “Creo que estará disponible para uso personal sin supervisión hacia finales de este año en determinadas geografías”.

Paralelamente, Tesla enfrenta investigaciones por otras funciones, como la tecnología “summon”, que permite a los vehículos acudir de manera autónoma hacia el conductor, así como procedimientos iniciados por el supuesto retraso de la empresa en notificar accidentes a los reguladores. Los títulos de la compañía registraron una caída del 1,4 % este jueves tras hacerse pública la apertura de la investigación.

