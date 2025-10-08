Usó cuerpos falsos con títulos de funcionarios electos para decorar su casa por Halloween; ahora está preso

Un hombre fue arrestado porque se consideró que su decoración de Halloween eran amenazas terroristas. (Powell County Detention Center)

Un hombre de Kentucky fue arrestado el sábado 4 de octubre después de instalar en el jardín de su casa decoraciones de Halloween que simulaban cuerpos falsos, envueltos en bolsas de basura y rotulados con los títulos de diversos funcionarios públicos. Según la denuncia policial, Stephan Marcum, de 58 años, enfrenta cargos de intimidación a un participante en un proceso legal y amenazas terroristas en tercer grado.

Las figuras creadas por Marcum incluían un cuerpo colgado a una altura considerable, con la etiqueta “District Judge” y una cuerda en el cuello. Las otras cuatro figuras llevaban letreros identificados como “Mayor”, “C.A.”, “SIS” y “Zoning Mgr”. Cuatro de los cuerpos estaban sobre estacas, todos expuestos en la propiedad de Marcum, ubicada en la Calle Court, en Stanton, condado de Powell.

El arresto se produjo cuando personal de la Policía Estatal de Kentucky, adscritos al Post 8, intervino tras recibir la denuncia hecha por la fiscal Miranda King. De acuerdo con los registros judiciales, Marcum se negó a dialogar con los oficiales sobre las decoraciones o a retirarlas del lugar, lo que motivó su detención y traslado al Centro de Detención de Powell County. El monto de la fianza fue fijado en USD 5.000 y, de momento, no hay fecha programada para la próxima audiencia judicial.

Reacciones oficiales y consideraciones legales

El hombre declaró que los cuerpos con mensajes amenazantes formaban parte de la decoración de Halloween de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes observaron las figuras destaca Eddie Barnes, juez ejecutivo del condado de Powell, quien manifestó a WKYT, citado por WTOC, que “esto no es algo que se vea todos los días”. Barnes relató que había conocido a Marcum por décadas y describió sus sensaciones al presenciar el montaje en la vivienda, catalogándolo de “duro”. Expresó su desacuerdo con la manera en la que el propietario eligió manifestarse.

En relación con los posibles límites legales de este tipo de expresiones, Stephen Voss, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Kentucky, explicó a WKYT que la Primera Enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión, pero no ampara amenazas con carácter intimidatorio. Voss señaló que, aunque en el pasado exhibiciones similares pudieron ser vistas como bromas de mal gusto, el contexto actual de menor tolerancia ante manifestaciones violentas cambia la percepción pública y legal sobre estos actos.

Investigación policial y antecedentes

La fianza para Marcum se fijó en 5.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la intervención en el domicilio, la policía retiró los elementos decorativos y los trasladó al puesto de la Policía Estatal en Morehead. En el reporte policial citado por varios medios, se describió que las figuras aparentaban un mensaje de amenaza hacia diversas autoridades de la localidad, incluidos jueces y administradores.

La noticia se produce semanas después de que una controversia similar fuera reportada en Houston, Texas, donde un montaje de Halloween con maniquíes colgados generó debate. Los investigadores locales mantienen la custodia de los objetos incautados y continúan revisando los alcances penales y administrativos del caso. Stephan Marcum permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Powell County. Según Courier Journal, su primera comparecencia en el tribunal tuvo lugar el 7 de octubre ante una jueza nueva asignada.