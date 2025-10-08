Estados Unidos

MLB: todos los partidos de este 8 de octubre

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Por Armando Montes

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día

La primavera llegó y con ella las esperanzas de una nueva temporada invadió el corazón de los aficionados de las Grandes Ligas de béisbol. Después de un emocionante Clásico de Otoño entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers el camino hacia el campeonato inicia desde cero. 

Los parques se volverán a llenar, el crujir de la madera al pegar con la pelota volverá a resonar y la emoción del “Rey de los Deportes” cautivará a los aficionados estadounidenses, latinos y asiáticos que depositan su fe en los mejores peloteros del mundo. 

Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Francisco Lindor, Mike Trout y los cientos de jugadores que conforman los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) regresan al diamante con el objetivo de dejar su huella en la historia. 

Sigue de cerca las acciones de la temporada 2025, no te pierdas ningún detalle que se registre en los múltiples partidos que hay cada día, a continuación te compartimos toda la agenda beisbolera de este hoy.

La agenda beisbolera del 8 de octubre

Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Kirby Lee-Imagn Images)

Seattle Mariners vs Detroit Tigers

Hora del Este de EEUU: 15:08

Hora del Centro de EEUU: 14:08

Hora del Oeste de EEUU: 12:08

Estadio: Comerica Park

Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs

Hora de México: 15:08 horas

Hora del Este de EEUU: 17:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 16:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:08 horas

Estadio: Wrigley Field

Toronto Blue Jays vs New York Yankees

Hora de México: 17:08 horas

Hora del Este de EEUU: 19:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:08 horas

Estadio: Yankee Stadium

Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 19:08 horas

Hora del Este de EEUU: 21:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:08 horas

Estadio: Dodger Stadium

Los más ganadores de la historia

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

