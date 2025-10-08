Estados Unidos

Dos familias fueron víctimas de asaltos domiciliarios armados en Filadelfia

Las autoridades investigan si existe relación entre dos violentos robos cometidos durante el fin de semana. En ambos casos los delincuentes hirieron y secuestraron a los miembros de los dos hogares

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Policía de Filadelfia investiga dos
Policía de Filadelfia investiga dos asaltos armados a viviendas ocurridos durante el mismo fin de semana en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos familias fueron víctimas de violentos asaltos domiciliarios armados en Filadelfia durante el fin de semana, en episodios distintos, aún sin sospechosos detenidos y con investigaciones abiertas por parte de las autoridades.

Según informaron las cadenas ABC News y FOX News, la policía de Filadelfia mantiene abiertas dos investigaciones separadas sobre los hechos ocurridos entre la madrugada del sábado 4 y la del domingo 5 de octubre en puntos distantes de la ciudad.

El primer incidente se registró cerca de la 1:41 de la madrugada del sábado en una vivienda situada en la zona norte de la ciudad. Una familia recién había llegado a su domicilio cuando fue sorprendida por sujetos armados que irrumpieron por la fuerza, los sometieron y sustrajeron pertenencias de valor, de acuerdo con el reporte de ABC News. La gravedad del hecho se elevó cuando los asaltantes obligaron a dos de los integrantes a salir del lugar a punta de pistola.

Estas dos personas —hermanos de 38 años, según los datos recabados por FOX News— fueron desplazadas hasta otra residencia cercana, donde continuaron las amenazas y agresiones físicas, mientras los delincuentes les exigían dinero.

Dos hermanos resultaron agredidos tras
Dos hermanos resultaron agredidos tras ser sustraídos a punta de pistola desde su domicilio y trasladados a otro punto. (REUTERS/Rachel Wisniewski)

“Es obvio que conocían la rutina del primer miembro de la familia y lo esperaron a su llegada”, afirmó el subcomisionado Frank Vanore en declaraciones recogidas por la prensa local. Durante ese trayecto y en la segunda ubicación, los hermanos sufrieron golpes en la cabeza propinados con armas.

La intervención policial se desencadenó en el segundo sitio, ubicado en el sur de Filadelfia, después de casi 45 minutos de violencia. Los agentes lograron interceptar a los responsables en la cuadra 2000 de Albright Street, instante en el que uno de los uniformados disparó su arma reglamentaria, aunque nadie resultó lesionado.

Según FOX News, los delincuentes consiguieron huir, uno a pie y otro en bicicleta, mientras las víctimas fueron liberadas y atendidas por los servicios médicos. “Los oficiales actuaron rápido para evitar daños mayores”, sostuvo la fuente policial en diálogo con la televisión local.

En un hecho distinto, pero con similitudes operativas, una familia de la zona de Olney fue atacada cerca de las 12:14 del domingo, en una vivienda ubicada a unos 6 kilómetros de distancia respecto del primer incidente.

Una familia fue sometida, atada
Una familia fue sometida, atada y robada mientras regresaba a casa en la madrugada del sábado 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un padre de familia se encontraba en el porche de su casa cuando fue sorprendido por un hombre armado vestido de negro, que lo obligó a ingresar al domicilio y lo ató junto a su esposa e hija con bridas plásticas. El asaltante sustrajo 1.000 dólares, golpeó al padre y se retiró rápidamente. Según ABC News, los propios afectados lograron soltarse poco después y alertaron a la policía.

Las consecuencias físicas incluyeron lesiones craneales al padre y marcas por la inmovilización a la hija. “El atacante actuó con violencia pero no permaneció mucho tiempo en la escena”, explicó una fuente consultada por ABC News.

Los oficiales aún buscan establecer algún tipo de vínculo entre ambos asaltos, aunque hasta el momento no existen elementos suficientes para confirmarlo. Según palabras recogidas por ABC News, “en este momento, no hay indicios de que los casos estén relacionados”.

La policía de Filadelfia difundió imágenes de los presuntos responsables, donde destaca una chaqueta tipo “bomber” negra y un arma de fuego con cargador extendido, utilizada por al menos uno de los involucrados, según información de FOX News. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para identificar y ubicar a los agresores.

En ambos hechos, los investigadores consideran que las víctimas fueron seleccionadas deliberadamente, aunque no precisaron los motivos. “Queremos que cualquier persona con información se comunique cuanto antes con las autoridades”, solicitó el subcomisionado Vanore a través de los medios.

Temas Relacionados

FiladelfiaRoboAsaltoAsaltos domiciliariosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Texas: Cuál será el estado

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico meteorológico en Filadelfia mañana miércoles 8 de octubre

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico

Trump calificó el cierre del Gobierno de “ataque kamikaze” de los demócratas

El presidente estadounidense culpó a la oposición del bloqueo presupuestario y no se compromete a pagar retroactivamente a miles de empleados federales suspendidos

Trump calificó el cierre del

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

El reporte bipartidista advierte que compañías como ASML, Applied Materials y Tokyo Electron proveyeron maquinaria clave a firmas chinas vinculadas al Ejército, pese a las restricciones de Washington. El comité alertó que esos equipos “forjarán las armas del futuro” y pidió ampliar los controles de exportación

Un informe del Congreso de

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 8 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Seattle: predicción del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”