Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas después de las 5 a.m. La temperatura mínima será de alrededor de 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius). Habrá un viento del sur de 6 a 9 mph (9 a 14 km/h). La probabilidad de precipitación será del 100%.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se esperan lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica antes de las 8 a.m., seguidas de una posibilidad de lluvias entre las 8 a.m. y las 2 p.m. La temperatura máxima estará cerca de los 69 grados. Habrá un viento del oeste de 8 a 14 mph que se convertirá en viento del norte por la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 mph.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 6 de octubre, 8:15 p. m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.