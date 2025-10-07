Top 10 Disney+ Estados Unidos: “Abracadabra” encabeza el ranking de las mejores producciones en la plataforma

Kathy Najimy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker en "Abracadabra". (1993)

Entre las plataformas que han transformado el consumo de contenidos, Disney+ se destaca como actor clave en la batalla por el streaming, produciendo series que han captado la atención de millones de usuarios y generado debates continuos en redes sociales.

La popularidad de estas producciones se refleja en la velocidad con la que se consumen, señal de la demanda sin precedentes que caracteriza al actual mercado audiovisual.

El surgimiento de las series se remonta a la primera mitad del siglo XX; sin embargo, en la actualidad las grandes cadenas destinan recursos y esfuerzos a niveles nunca vistos en la realización de este formato.

Las series han conseguido consolidar su posición en el entorno de entretenimiento, donde compiten no solo con películas, sino también con música, pódcast y otros formatos presentes en las múltiples plataformas digitales disponibles.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Abracadabra

"Abracadabra" se queda con el primer lugar del ranking estadounidense en Disney. (Disney+)

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños.

Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

2. Elio

Elio, un niño de 11 años con una imaginación desbordante y una gran obsesión por los extraterrestres, es transportado al espacio donde, por un error, es nombrado embajador galáctico de la Tierra, iniciando una aventura intergaláctica que cambiará su vida para siempre Crédito: Disney Studios LA

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

3. Viaje a Halloween Town

"Viaje a Halloween Town" se mete en el tercer lugar del ranking en Estados Unidos. (Disney+)

En su 13º cumpleaños, Marnie descubrirá que es descendiente de una familia de brujas y que ella misma lo es también. Su abuela la lleva a la ciudad de Halloween, donde otras brujas, espíritus, vampiros y demás seres extraños llevan unas vidas completamente normales. Allí, la pequeña Marnie tendrá que ayudar a su madre y a su abuela para impedir que una fuerza malvada consiga hacerse con Halloweentown.

4. Abracadabra 2

"Abracadabra 2" se mete en el cuarto sitio del top 10. (Disney Plus)

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

5. Marvel Zombies (Marvel Zombies)

"Marvel Zombies" logra adueñarse del quinto sitio del ranking. (Disney+)

La serie reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombi en constante expansión.

6. Thunderbolts

"Thunderbolts" se queda con el sexto sitio del listado en EEUU. (Marvel Studios/Disney)

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

7. Mickey and Minnie´s Holiday Songs: Halloween

"Mickey and Minnie´s Holiday Songs: Halloween" se queda con el séptimo lugar del ranking estadounidense. (Disney+)

Con técnicas de stop-motion, estos videos musicales presentan a Mickey, Minnie y al resto de la pandilla sumidos en la celebración de Halloween. Durante el recorrido por Hot Dog Hills, los personajes bailan y entonan canciones mientras avanzan hacia su hogar, el Clubhouse.

8. Halloweentown II: la venganza de Kalabar (Halloweentown II: Kalabar’s Revenge)

Un hechicero planea dejar a la gente permanentemente transformada en el personaje que represente su disfraz en Halloween. (Disney)

Al ir a investigar una serie de acontecimientos a Halloweentown, Marnie y Sophie se dan cuenta de que la ciudad ha perdido su magia.

Es entonces cuando Marnie descubre que el brujo que ha robado su libro de hechizos pretende convertir a los humanos en sus disfraces. Marnie deberá usar todos sus poderes para evitar que el mundo se convierta en una fiesta de Halloween eterna.

9. Mansión Embrujada (Haunted Mansion)

"Mansión Embrujada" se mete en el noveno sitio del ranking estadounidense. (Photo by Jalen Marlowe. © 2023 Disney Enterprises, Inc./All Rights Reserved)

Una madre soltera y su hijo contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los “okupas sobrenaturales” que hay en su casa.

10. La mansión encantada

"La mansión encantada" protagonizada por Eddie Murphy cierra el listado en la décima posición. (Disney+)

Jim Evers (Eddie Murphy), un agente inmobiliario adicto al trabajo, arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracey con la intención de reconstruirla.

Pero nada más llegar, se presentan ante la familia 999 macabros y burlones fantasmas que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras. Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y, al mismo tiempo, descubrirá cuánto le necesita su familia.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.