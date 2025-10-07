Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, hoy en día no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e informarse sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas después de las 5 a.m. La temperatura mínima será de alrededor de 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius). Habrá un viento del sur de alrededor de 8 mph (aproximadamente 13 km/h). La probabilidad de precipitación será del 90%. Se anticipan nuevos acumulados de lluvia entre un cuarto y medio de pulgada (entre 6 y 13 mm) posibles.

¿Cuál será el clima por la noche?

Se esperan lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica antes de las 8 a.m., seguidas de lluvias probables entre las 8 a.m. y las 2 p.m. La temperatura máxima estará cerca de los 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit). Habrá un viento del suroeste de 8 a 13 mph que se convertirá en viento del norte por la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 mph. La probabilidad de precipitación es del 80%.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 6 de octubre, 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.