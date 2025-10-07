Estados Unidos

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 8 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

El pronóstico del tiempo dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será las prendas ideales para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes problemas a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Una probabilidad del 40 por ciento de lluvia, principalmente antes de las 11 a.m. Parcialmente soleado, con una máxima cercana a 61. Viento en calma que se volverá del norte alrededor de 6 mph por la tarde.

Y por la noche: Una probabilidad del 50 por ciento de lluvia. Mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 48. Viento ligero y variable.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

La temperatura en Seattle se
La temperatura en Seattle se mantiene relativamente estable durante todo el año gracias a su cercanía con el Oceáno Pacífico (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La metrópoli se encuentra en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la ciudad más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El estado del tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Personas en una fiesta de
Personas en una fiesta de botes en el lago Washington durante la última ola de calor en Seattle (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

El reporte bipartidista advierte que compañías como ASML, Applied Materials y Tokyo Electron proveyeron maquinaria clave a firmas chinas vinculadas al Ejército, pese a las restricciones de Washington. El comité alertó que esos equipos “forjarán las armas del futuro” y pidió ampliar los controles de exportación

Un informe del Congreso de

Top 10 Disney+ Estados Unidos: “Abracadabra” encabeza el ranking de las mejores producciones en la plataforma

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Top 10 Disney+ Estados Unidos:

Un perro guió a la policía hasta su dueña de 86 años desaparecida en Florida: video

Siguiendo los movimientos del animal, el agente fue conducido hasta donde se encontraba la mujer, tendida en la acera y en estado consciente, aunque sin fuerzas para levantarse

Un perro guió a la

Una bombera de Florida fue arrestada por arrojar 75 tampones pintados de rojo a la casa de su exnovio

Las autoridades confirmaron la identidad de la agresora gracias a las cámaras de seguridad; la expareja de la detenida también forma parte del cuerpo de bomberos

Una bombera de Florida fue

Estados Unidos desestimó el supuesto plan para atentar contra su embajada en Caracas

Washington recordó que retiró a todo su personal diplomático de Venezuela en 2019 y mantiene suspendidos los servicios consulares desde entonces

Estados Unidos desestimó el supuesto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los sindicatos docentes del ala

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

INFOBAE AMÉRICA
Un informe del Congreso de

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

TELESHOW
Marley habló de la polémica

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas