Estados Unidos

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este lunes en Los Ángeles.

El tiempo para este lunes en Los Ángeles alcanzará los 26 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 20%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 26%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Una jueza federal bloqueó el envío de tropas de la Guardia Nacional de California a Portland

Karin Immergut dispuso detener la movilización de tropas californianas hacia la ciudad más grande del estado. La decisión se basó en los riesgos de desestabilización social y desvío de recursos

Una jueza federal bloqueó el

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Nueva York

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de octubre en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

El hombre que construyó su propio R2-D2 y lo llevó de Michigan a escuelas y hospitales para inspirar sonrisas

El ingenio y la dedicación de Kurt Zimmerman marcaron la diferencia en la vida de sus nietos y de pacientes jóvenes, mostrando cómo la creatividad puede convertir una simple afición en una experiencia inolvidable para muchas personas

El hombre que construyó su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sigue la baja de tasas

Sigue la baja de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

Subte: la estación Río de Janeiro de la línea A permanecerá cerrada durante 3 meses

En la antesala de la elección de la CGT, los gremios del transporte refuerzan su conducción y su perfil opositor a Milei

Fuerte avance del agro: récord en trigo, auge sojero y maíz competitivo

INFOBAE AMÉRICA
Fuerte temporal en Uruguay dejó

Fuerte temporal en Uruguay dejó miles de afectados en Paysandú y Colonia: los vientos superaron los 150 kilómetros por hora

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

Qué se sabe del atentado contra la fiscal general de Uruguay: tres imputados como autores materiales del ataque

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”