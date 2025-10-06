Estados Unidos sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto suministro de precursores a Los Chapitos

El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos.
La medida, anunciada esta mañana por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca frenar el flujo de sustancias que alimentan la producción ilícita de fentanilo, una droga responsable de un alto número de muertes en territorio estadounidense.
Según el U.S. Department of the Treasury, esta acción representa un paso decisivo en la lucha contra las redes financieras y logísticas que sostienen a organizaciones criminales transnacionales.
Información en desarrollo..