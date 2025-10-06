Estados Unidos sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto suministro de precursores a Los Chapitos

El acuerdo judicial de Ovidio Guzmán con autoridades estadounidenses no solo redefine su situación legal, sino que podría alterar la configuración de la guerra en Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos.

La medida, anunciada esta mañana por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca frenar el flujo de sustancias que alimentan la producción ilícita de fentanilo, una droga responsable de un alto número de muertes en territorio estadounidense.

Según el U.S. Department of the Treasury, esta acción representa un paso decisivo en la lucha contra las redes financieras y logísticas que sostienen a organizaciones criminales transnacionales.

El logotipo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la bandera estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 23 de abril de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Información en desarrollo..