Estados Unidos

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 7 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo de mañana para la ciudad de Seattle (Reuters)

En la era moderna, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 7 de octubre se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de 10.5 centigradosPara mañana se prevé un clima Un 20 por ciento de probabilidad de lluvia después de las 11 p.m. Nublándose, con una temperatura mínima de alrededor de 51. Viento ligero del norte.

Y por la noche Una probabilidad del 30 por ciento de lluvia. Mayormente nublado, con una máxima cercana a 16 grados Celsius. Viento del sur suroeste de 5 a 10 km/h.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

La temperatura en Seattle se
La temperatura en Seattle se mantiene relativamente estable durante todo el año gracias a su cercanía con el Oceáno Pacífico (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La ciudad está ubicada en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la metrópoli más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Perro desaparecido en tormenta reaparece milagrosamente a 3.200 kilómetros de distancia y después de tres meses

El canino fue localizado por las autoridades en Illinois. Gracias a la tecnología del microchip pudo regresar a casa para reunirse con su dueña

Perro desaparecido en tormenta reaparece

Demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo y continuará el cierre del Gobierno en Estados Unidos

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, ya que ninguno consiguió los 60 votos requeridos

Demócratas y republicanos no llegaron

Top 10: estas son las mejores series de Paramount+ en Estados Unidos para engancharse ahora mismo

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Top 10: estas son las

“Monstruo: La historia de Ed Gein” lidera el ranking: series más populares para ver en Netflix EEUU

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

“Monstruo: La historia de Ed

Una madre de Texas fue arrestada por dispararle a sus cuatro hijos y matar a dos de ellos

Las autoridades declararon que los dos menores sobrevivientes continúan hospitalizados; la fianza para la detenida se fijó en 14 millones de dólares

Una madre de Texas fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigadores analizaron la relación entre

Investigadores analizaron la relación entre obesidad y deterioro de la salud respiratoria

Jornada financiera: los bonos en dólares volvieron a subir a la espera de un blindaje de EEUU

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Expertos en Argentina incorporaron un robot quirúrgico para realizar cirugías: cómo funciona

Gustavo Sáenz reclamó por la reactivación de la obra pública en Plaza de Mayo y Guillermo Francos se acercó a saludarlo

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania investiga la posible ejecución

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

TELESHOW
Daniela Celis contó cuántos kilos

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso