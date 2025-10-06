Estados Unidos

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Washington D. C. para este lunes.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, la probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 20%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 15 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más altas se registran en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima frío predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias es mayo.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaWashington D. C.estados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Miami: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Miami:

“Crepúsculo” lidera el ranking de las mejores películas de Hulu en Estados Unidos

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

“Crepúsculo” lidera el ranking de

Ranking Netflix Estados Unidos: las películas que no te puedes perder esta noche

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas narrativas

Ranking Netflix Estados Unidos: las

Top 10: las mejores películas en Paramount+ en Estados Unidos para engancharse desde hoy

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando a los usuarios

Top 10: las mejores películas

EEUU difundió imágenes de ejercicios militares en el mar Caribe con fuego real en el marco de su ofensiva contra el narcoterrorismo

En la grabación difundida en la cuenta oficial del Comando Sur en X se observa la secuencia de disparos coordinados de los caza AV-8B Harrier II y la explosión de municiones de alto calibre sobre las aguas caribeñas

EEUU difundió imágenes de ejercicios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un guardiacárcel de

Detuvieron a un guardiacárcel de un penal de Córdoba por intentar ingresar droga

Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe y ahora lucha por su vida

Dictaron prisión preventiva para tres personas investigadas por la venta de drogas en dos penales de Santa Fe

Suspendieron a 21 policías en Salta por la desaparición de más de $60 millones que debían devolverle a una víctima

Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana y cuándo volverá a subir la temperatura

INFOBAE AMÉRICA
Relaciones a distancia: cómo mantener

Relaciones a distancia: cómo mantener el amor vivo pese a los kilómetros

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

Zohran Mamdani: la amenaza estratégica que se gesta en Nueva York

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”