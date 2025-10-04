Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Disney Plus busca convertirse en la mejor opción para ver películas y series. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Marvel Zombis (Marvel Zombies)

La serie reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombi en constante expansión.

2. El retorno de las brujas 2

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

3. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

4. Halloweentown 2: La venganza (Halloweentown II: Kalabar's Revenge)

Al ir a investigar una serie de acontecimientos a Halloweentown, Marnie y Sophie se dan cuenta de que la ciudad ha perdido su magia. Es entonces cuando Marnie descubre que el brujo que ha robado su libro de hechizos pretende convertir a los humanos en sus disfraces. Marnie deberá usar todos sus poderes para evitar que el mundo se convierta en una fiesta de Halloween eterna.

5. Mansión encantada (Haunted Mansion)

Una madre soltera y su hijo contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los "okupas sobrenaturales" que hay en su casa.

6. La mansión encantada

Jim Evers (Eddie Murphy), un agente inmobiliario adicto al trabajo, arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracey con la intención de reconstruirla. Pero nada más llegar, se presentan ante la familia 999 macabros y burlones fantasmas que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras. Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y, al mismo tiempo, descubrirá cuánto le necesita su familia.

7. Halloweentown High

8. Vengadores: Infinity War

El todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de arrasar con todo a su paso, portando el Guantelete del Infinito, que le confiere un poder incalculable. Los únicos capaces de pararle los pies son los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capitán América e Ironman deberán limar sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes de devastación y ruina pongan fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos?

9. WITCH WATCH (ウィッチウォッチ)

Morihito Otogi es un estudiante de instituto con la fuerza de un ogro. Su vida transcurre en paz hasta que su amiga de la infancia y bruja en prácticas, Nico Wakatsuki, se muda a su casa. Nico está entusiasmada con su reencuentro y convierte a Morihito en su familiar. Ahora Morihito tendrá que centrarse en su misión de proteger a Nico de los peligros que le han sido profetizados. Así comienzan sus días llenos de misticismo y problemas.

10. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.