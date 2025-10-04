Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

Se espera un ligero viento del sur, lo que proporcionará una sensación agradable durante el día.

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo estará despejado y la brisa será suave.

En general, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo fuera.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

El clima para esta noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 79 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius).

Se espera que el viento esté en calma, convirtiéndose en una brisa suave del sur a 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 3 de octubre 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.