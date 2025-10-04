Estados Unidos

Las películas más populares de Prime Video Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Por Infobae Noticias

Guardar
Esta plataforma está disponible en
Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Prime Video dio a conocer su nuevo ranking con las10 películas más reproducidas en Estados Unidos esta semana.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Top de películas más populares en Prime Video en Estados Unidos

1. Love Hurts

Un anfitrión encantador y enigmático invita a seis extraños a una cena, atraídos por la promesa de una recompensa financiera sustancial si duran toda la noche. Sin embargo, no todo es lo que parece.

2. Burner

3. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

4. Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

5. Morbius

Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

6. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

7. Drive Back

8. Diablo

9. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

10. El contable 2 (The Accountant²)

Cuando un viejo conocido es asesinado, Wolff se ve obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que son necesarias medidas más extremas, Wolff recluta a su hermano Brax, distanciado y muy letal, para que le ayude. En colaboración con Marybeth Medina, descubren una conspiración mortal y se convierten en objetivo de una despiadada red de asesinos que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingpelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Top de Netflix en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top de Netflix en Estados

Las películas favoritas del público en Paramount+ Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Paramount+ sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Las películas favoritas del público

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Hulu Estados Unidos

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Hulu no se quiere quedar atrás

Top de películas imprescindibles para

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Reston: la predicción

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Pronóstico del clima para mañana
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert ratificó su

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La manzana envenenada en Oppenheimer:

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

TELESHOW
Moria Casán confirmó su regreso

Moria Casán confirmó su regreso a la TV y dio detalles de su nuevo programa: “Me impactó el llamado”

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior

Georgina Barbarossa recordó cómo vivió el juicio por el asesinato de su esposo: “Los quería matar con mis propias manos”