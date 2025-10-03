Estados Unidos

Clima Virginia: previsión del clima en Ashburn para mañana viernes 3 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Guardar
Se espera que el cielo
Se espera que el cielo en Ashburn esté despejado este viernes. (REUTERS/Leah Millis)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo durante el día y por la noche?

Se esperan temperaturas templadas y
Se esperan temperaturas templadas y calurosas en Ashburn. (Wikimedia)
  • Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius).
  • Habrá una ligera brisa del sur.
  • Esta noche, el clima será mayormente despejado con una temperatura alta cercana a los 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).
  • Se espera que el viento sea ligero y variable, lo que hará que la noche sea agradable y tranquila.
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente cómodo para disfrutar del aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 2 de octubre a las 8:35 p. m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

La canción más escuchada en Spotify Estados Unidos este día

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

La canción más escuchada en

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar: fases de la

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Checa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Reston: la predicción

Clima Texas: predicción del tiempo mañana viernes 3 de octubre en San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima Texas: predicción del tiempo

Una ola de calor sin precedentes rompe récords en el medio oeste de Estados Unidos en pleno octubre

El fenómeno, que afecta a más de diez estados, podría romper marcas históricas y prolongar los riesgos ambientales hasta el inicio de la próxima semana

Una ola de calor sin
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sería inminente un video de

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Múnich suspendió

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

TELESHOW
El error viral de Stefi

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”