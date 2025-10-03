Estados Unidos

Miami: la predicción del clima para este 3 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este viernes 3 de octubre, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Miami.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Miami habrá un 98% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 30 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 95% y por la noche habrá una posibilidad del 57% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se siente más frío.

Las más fuertes lluvias en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca es en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

Condenada por el brutal crimen de Colleen Slemmer en 1995, se convirtió en la mujer más joven sentenciada a muerte en Estados Unidos

Torturó, asesinó y se llevó

Los impactantes videos de la explosión en la mayor refinería de El Segundo en California

El estallido en la planta industrial generó enormes llamas y una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la localidad estadounidense y sus alrededores

Los impactantes videos de la

“The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: 12 canciones sobre amor, éxito y ajustes de cuentas

La artista señaló que el disco surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, marcada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour, la cual considera “arrolladora”

“The Life of a Showgirl”,

EEUU afirmó que el despliegue de la Flotilla Sumud hacia Gaza constituye una “provocación deliberada e innecesaria”

El Departamento de Estado aseguró que monitorea la situación de los estadounidenses interceptados en el operativo israelí y reiteró que la protección de sus ciudadanos es una prioridad

EEUU afirmó que el despliegue

Una explosión desató un incendio masivo en la mayor refinería de El Segundo en California

Los bomberos del Condado de Los Ángeles acudieron al lugar para controlar el siniestro, cuyo origen aún no ha sido determinado

Una explosión desató un incendio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se desplomó un ascensor desde

Se desplomó un ascensor desde el noveno piso en Palermo y diez jóvenes quedaron atrapados

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

El fin de las viejas categorías: integrar enfoques para una política de drogas efectiva

Los invisibles del narcotráfico: los que dirigen rara vez están en la escena

Milei, tras la reconquista de las confianzas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó ataque un masivo

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

Taiwán reforzará su vigilancia militar ante posibles maniobras hostiles de China durante la conmemoración del Día Nacional

Seis minutos que aterrorizaron Manchester: la cronología del ataque a la sinagoga durante Yom Kippur

TELESHOW
Luciana Geuna y el libro

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor