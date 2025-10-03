La canción más escuchada en Spotify Estados Unidos este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo favorito de los escuchas

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.706.251 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición primera.

2. TIT FOR TAT

Tate McRae

La melodía de Tate McRae pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.639.129 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el segundo lugar, lo que apunta a que va de salida.

3. back to friends

sombr

La canción de sombr se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.129.062 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need», interpretado por Olivia Dean, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.100.537 reproducciones.

5. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

Tras acumular 1.020.070 reproducciones, «Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys se mantiene en quinto lugar.

6. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary» de Alex Warren es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 991.643 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 923.777 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. DtMF

Bad Bunny

«DtMF» de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 843.684 reproducciones.

9. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Esta es la canción de HUNTR/X que se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 835.156 reproducciones.

10. When Did You Get Hot?

Sabrina Carpenter

Tras acumular 804.735 reproducciones, «When Did You Get Hot?» de Sabrina Carpenter se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.