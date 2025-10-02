Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 1 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Los premios de Powerball van
Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta varios millones de dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los números ganadores del último sorteo realizado por Powerball, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 1 de octubre de 2025.

Números ganadores: 8 17 22 28 55 14.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No es requisito ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían según las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball realiza su sorteo millonario
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar Powerball solo necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus juegos.

Después, debes de escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números elegir, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor del sorteo Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Dos aviones colisionaron durante maniobras en pista en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

El impacto dejó severos destrozos en la estructura de ambos jets, entre ellos el desprendimiento parcial de un ala

Dos aviones colisionaron durante maniobras

Clima Virginia: pronóstico meteorológico en Reston jueves 2 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Virginia: pronóstico meteorológico en

La FDA aprobó un fármaco que reduce en cerca de 40% el riesgo de progresión o muerte en ciertos tipos de cáncer de mama

El medicamento de uso diario mostró un impacto positivo en la evolución de pacientes con enfermedad metastásica, ofreciendo una opción innovadora tras la resistencia al tratamiento estándar

La FDA aprobó un fármaco

EEUU enfrenta su nivel más bajo de natalidad en décadas y se prevé que siga disminuyendo en los próximos años

Cifras recientes muestran que el 53% de los estadounidenses considera que el descenso en la cantidad de nacimientos tendrá un impacto negativo en la nación

EEUU enfrenta su nivel más

Clima Virginia: estado del tiempo jueves 2 de octubre en Ashburn

Averigua la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Virginia: estado del tiempo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei tiene decidido reconfigurar el

Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica

“Dumbo”, el capo narco peruano, confesó ser el jefe banda que operaba en la Ciudad de Buenos Aires

De la fascinación al pensamiento crítico: usos de la inteligencia artificial en la escuela

De la política a la organización: cómo liderar en una crisis

Inteligencia artificial, salud y un mundo longevo

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Guido Kaczka rompió en llanto

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco del FIC.UBA 2025: “El amor es lo que nos mueve”

Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”