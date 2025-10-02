Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 3 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles serán las condiciones
Conoce cuáles serán las condiciones del clima para la ciudad (Reuters)

El reporte del clima dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será la vestimenta adecuada para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes problemas a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Probabilidad de lluvias. Mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 12 grados Celsius. Viento en calma. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada son posibles.

Y por la noche: Un 20 por ciento de probabilidad de lluvias después de las 3 p.m. Parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 66. Viento tranquilo convirtiéndose en suroeste alrededor de 5 mph.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

La temperatura en Seattle se
La temperatura en Seattle se mantiene relativamente estable durante todo el año gracias a su cercanía con el Oceáno Pacífico (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La ciudad se encuentra en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la ciudad más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Aunque fue cazado hasta su extinción hace más de un siglo, su ausencia dejó interrogantes que aún persisten en científicos y comunidades originarias. Cómo los hallazgos advierten sobre riesgos emergentes para la biodiversidad atlántica, según Smithsonian Magazine

Por qué la desaparición del

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

La cinta japonesa logró posicionarse entre las diez producciones más vistas del año, con resultados sobresalientes en Estados Unidos, México, India y Europa

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera

Robert Morris, pastor de la megaiglesia Gateway de Texas, se declaró culpable de abusar sexualmente de una niña

Morris recibió una sentencia de diez años, pero cumplirá únicamente seis meses en prisión. Además, deberá registrarse como agresor sexual y entregar 250.000 dólares como compensación

Robert Morris, pastor de la

Donald Trump declaró a los cárteles del Caribe como combatientes ilegales y anunció un “conflicto armado no internacional”

Un memorando del gobierno republicano reveló que el Congreso de EEUU fue notificado de los ataques militares contra lanchas operadas por narcotraficantes, varios de ellos procedentes de Venezuela

Donald Trump declaró a los

Wall Street volvió a cerrar con récords

Las acciones europeas alcanzaron un nuevo máximo histórico este jueves

Wall Street volvió a cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”