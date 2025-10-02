Estados Unidos

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves en Washington D. C., EEUU.

El clima para este jueves en Washington D. C. alcanzará los 21 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 17%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 25%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más cálidas se registran en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima helado predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias es mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaWashington D. C.estados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Miami?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

Acompañada por sus hijas y otros familiares, Irene Fisher vio cómo le aplicaban la inyección letal a Victor Tony Jones en la Prisión Estatal de Florida

Fue testigo del brutal crimen

EEUU desplegará agentes migratorios durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”

EEUU desplegará agentes migratorios durante

Trump pidió a los republicanos aprovechar el cierre del gobierno impulsado por los demócratas para depurar el gasto público

El presidente de Estados Unidos instó a su partido a “eliminar el despilfarro y el fraude”, con el objetivo de “ahorrar miles de millones de dólares”

Trump pidió a los republicanos

Dos aviones colisionaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El impacto dejó destrozos en la estructura de ambos jets, entre ellos el desprendimiento parcial de un ala

Dos aviones colisionaron mientras rodaban
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Sebastián Villarreal en

Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Cuánto sale y cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán en octubre 2025

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Prohibieron el acceso a las redes sociales al asesino que contactó a la madre de su víctima, una nena de 12 años

INFOBAE AMÉRICA
Fue testigo del brutal crimen

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar con vida a los casi 60 desaparecidos bajo la escuela colapsada en Java

Dinamarca pidió a la UE acelerar el rearme y la modernización militar ante la amenaza de una guerra híbrida rusa

Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

Envenenó a tres familiares de su esposo y ahora apelará su condena: el caso de la “mujer de los hongos” que conmociona Australia

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo