Yankees vs Red Sox y todos los juegos de la MLB hoy 2 de octubre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La series de comodín están más intensas después de que los Padres, Yankees y Tigers ganaron el segundo juego de sus respectivas series y obligaron a un tercer partido definitorio para las semifinales divisionales.

Los Ángeles Dodgers ayer consiguieron su boleto a la siguiente fase de la postemporada tras vencer a los Cincinnati Reds en dos juegos. El equipo de Mookie Betts, Shohei Ohtani y compañía se enfrentarán a los Phillies de Philadelphia.

A continuación te compartimos todos los partidos de comodín que están agendados para este jueves 2 de octubre. Los equipos que hoy pierdan serán eliminados de la postemporada.

Todos los partidos de la MLB del 2 de octubre

Boston Red Sox se enfrentarán a los New York Yankees en un tercer juego decisivo de la serie en el Yankee Stadium (Brad Penner-Imagn Images vía Reuters)

Detroit Tigers vs Cleveland Guardians

Hora del Este de EEUU: 13:08

Hora del Centro de EEUU: 12:08

Hora del Oeste de EEUU: 10:08

Estadio: Progressive Field

San Diego Padres vs Chicago Cubs

Hora de México: 13:08 horas

Hora del Este de EEUU: 15:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:08 horas

Estadio: Wrigley Field

Boston Red Sox vs New York Yankees

Hora de México: 16:08 horas

Hora del Este de EEUU: 18:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:08 horas

Estadio: Yankee Stadium

Cincinnati Reds vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 19:08 horas

Hora del Este de EEUU: 21:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:08 horas

Estadio: Dodger Stadium

Los equipos más ganadores de la Serie Mundial

Trevor Story conectando un home run contra los New York Yankees (Brad Penner-Imagn Images)

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994) en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols.

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la “Maldición del Bambino” tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.