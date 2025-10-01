Top 10 Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Hulu en EEUU. (Disney+)

Entre las plataformas más populares para acceder a las producciones televisivas destacadas del nuevo milenio, Hulu se ha posicionado como favorita entre los espectadores, debido a su oferta en calidad de guiones, producción, actuaciones y variedad de formatos.

La llamada época dorada de las series ha ofrecido títulos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria, impulsadas por la competencia en servicios de streaming.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. High Potential

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Hulu en EEUU. (Disney+)

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

2. 20.000 especies de abejas

"20.000 especies de abejas" asciende a la segunda posición del ranking de Hulu en Estados Unidos. (Hulu)

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

3. Solo Asesinatos en el Edificio

"Solo asesinatos en el edificio" se queda con el tercer lugar del top 10 de Hulu en EEUU. (Disney+)

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

4. El hombre de abajo (The Man in My Basement)

"El Hombre de Abajo" se queda con la cuarta posición del listado. (Hulu)

Charles Blakey, un afroamericano que vive en Sag Harbor, está estancado, sin suerte y a punto de perder su casa. En ese momento, un peculiar hombre de negocios blanco con acento europeo le ofrece alquilar su sótano durante el verano.

5. En busca de pruebas

"En busca de pruebas" se queda con el quinto lugar del ranking en Hulu EEUU. (Hulu)

Juzgarás a Jax Stewart por su ética cuestionable y extravagantes interpretaciones de la ley hasta que tengas problemas. Entonces verás que es una brillante y valiente abogada defensora de Los Ángeles que carga contra el sistema judicial siempre que puede.

6. Pasarela a la Fama

"Pasarela a la Fama" cae a la sexta posición del listado. (Hulu)

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

7. The Lowdown

The Lowdown logra meterse en el séptimo sitio del ranking de las mejores series de Hulu en Estados Unidos. (Hulu)

Lee Raybon, periodista ciudadano autodenominado “historiador de la verdad” en Tulsa, nunca logra evitar los conflictos debido a su empeño constante por desenmascarar los hechos.

8. Alien: Earth

"Alien: Earth" se ha convertido en una de las series más reproducidas en Estados Unidos. (Disney)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

9. Dancing with the Stars

"Dancing with the Stars" se mete en el noveno sitio del top 15. (Disney/Christopher Willard)

En la competencia, las celebridades realizan rutinas de baile coreografiadas que son juzgadas por un panel de reconocidos expertos de salón de baile y votados por los espectadores. Disfruta de salsas, sambas mientras compiten por el codiciado Trofeo Mirrorball.

10. Special Forces: World’s Toughest Test

Special Forces: World’s Toughest Test, se mete en el ranking de las series más vistas de Hulu. (Hulu)

Celebridades habituadas a la atención mediática experimentan un cambio radical al someterse a las exigencias extremas del proceso de selección de las Fuerzas Especiales, donde la única meta es la supervivencia.

En este entorno no existen votaciones ni eliminaciones; únicamente el temple y la resistencia deciden quién continúa. Las figuras más reconocidas descubren con dureza lo que implica afrontar desafíos físicos y mentales bajo el lema “sin agallas no hay gloria” y dejando atrás todo vestigio de glamour.

11. The Golden Bachelor

En esta imagen proporcionada por ABC, Gerry Turner, izquierda, y Theresa Nist en una escena del reality "The Golden Bachelor". (John Fleenor/ABC vía AP)

Un hombre eternamente enamorado halla a alguien con quien vivir sus últimos años, permitiéndose redescubrir el amor en una etapa final de su vida.

12. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

"Las aventuras de Dog Man" se queda con el 12° lugar del listado. (Hulu)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man.

El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

13. Hell’s Kitchen

Gordon Ramsay en la 20ª temporada de 'Hell's Kitchen'. (Europa Press)

Hell’s Kitchen es un reality show gastronómico estadounidense creado por FOXy presentado por Gordon Ramsay. El formato viene del programa original británico titulado; Hell’s Kitchen, transmitido por ITV1. Esta producción planteó que 12 a 20 participantes competirán por ser el mejor chef divididos en 2 equipos.

El programa se estrenó el 30 de mayo de 2005 en Estados Unidos y actualmente está emitiéndose. En Latinoamérica, la serie se estrenó primeramente en el canal Casa Club TV, el 15 de abril de 2008, desde la primera hasta la cuarta temporada. La quinta temporada es la única temporada sin transmitirse en Latinoamérica. Luego se estrenó el 1 de noviembre de 2011, en el canal Travel & Living Channel, desde la sexta temporada en adelante.

Actualmente, se emiten nuevos episodios de la décima temporada (2012). En España, la serie estrenó el 5 de febrero de 2012 en el canal Discovery Max. No obstante, hasta el momento solamente se emite la primera temporada. Cosmopolitan TV estrenó también la serie, pero desde la décima temporada.

14. Match: La reina de las apps de citas (Swiped)

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Hulu en EEUU. (Disney+)

Inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de la plataforma de citas Bumble.

15. Kingsman: el servicio secreto

Kingsman: el servicio secreto se mete en la última posición del ranking en EEUU. (Hulu)

Mientras un genio tecnológico con planes siniestros pone en peligro la existencia humana llevando al planeta al borde de una matanza global, Harry Hart, un refinado agente, detecta el potencial oculto en Gary “Eggsy” Unwin.

A pesar de que Eggsy crece en una urbanización del sur de Londres y parece encaminado hacia la delincuencia, su destino toma un giro inesperado cuando Hart lo recluta como aprendiz para una agencia ultrasecreta de espionaje.

El legado de su padre, quien sirvió en silencio a la misma organización, marca el inicio de la nueva vida de Eggsy dentro del mundo del espionaje.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Latinoamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisición de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferentes para ver el contenido en 30 días como fecha límite.