Estados Unidos

EEUU: las predicciones del tiempo en Miami este 1 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este 1 de octubre en Miami.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 88%, con una nubosidad del 45%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 84%, con una nubosidad del 45%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se llegan las heladas.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

La presión llevó a la emblemática construcción al límite de su capacidad, convirtiendo una celebración en un inesperado desafío de ingeniería y resiliencia

El día que 800 mil

Entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump sobre medicamentos importados y camiones pesados

Las medidas afectan con tasas del 100 % a fármacos patentados fabricados en el extranjero y del 25 % a vehículos de gran tonelaje, en el marco de la estrategia para impulsar la producción nacional y ajustar las relaciones comerciales

Entraron en vigor los nuevos

Cierre del gobierno de EEUU: el conflicto político que paralizó el aparato federal y amenaza con profundizar la crisis

La falta de acuerdo presupuestario forzó la detención de funciones en sectores clave, alterando pagos, trámites y el funcionamiento cotidiano de oficinas estatales en todo el país

Cierre del gobierno de EEUU:

Shutdown en EEUU: qué agencias funcionan, quiénes siguen trabajando y qué servicios se suspenden

El cierre gubernamental ocurre tras la falta de acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca; cientos de miles de empleados no esenciales serán suspendidos, mientras las fuerzas armadas, controladores aéreos y agencias de seguridad continúan operando sin recibir salario

Shutdown en EEUU: qué agencias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer fue baleada por

Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

Personas mayores y cuidados paliativos: un acompañamiento humano en el tramo final de la vida

La inteligencia artificial no reemplazará a los reclutadores, pero sí exigirá que evolucionen

Autoliderazgo: una guía práctica para conocerse, motivarse y liderar a otros

INFOBAE AMÉRICA
Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”