Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn para este miércoles 1 de octubre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Ricardo Piña

Para mañana en Ashburn, el
Para mañana en Ashburn, el día estará despejado con temperaturas calurosas. (Wikimedia)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

El clima en Ashburn para
El clima en Ashburn para este 1 de octubre permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre. (REUTERS/Leah Millis)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 46 grados Fahrenheit (8 grados Celsius).
  • Se espera un viento del norte de 3 a 6 millas por hora (4.8 a 9.7 kilómetros por hora).
  • Esta noche, se espera un clima soleado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).
  • El viento del norte soplará a alrededor de 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora), cambiando a dirección este por la tarde.
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 30 de septiembre a las 8:35 pm EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.

