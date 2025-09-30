Estados Unidos

Prepárate antes de salir: esta es la predicción del clima para Reston

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, hoy en día no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e informarse sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será nublado y luego se volverá parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 58 grados Fahrenheit (14 grados Celsius). Habrá un viento del norte de 6 a 8 millas por hora (9 a 13 kilómetros por hora).

Clima por la noche

Hoy será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 71 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). Se espera un viento del norte de aproximadamente 10 mph (16 km/h). Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un clima fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 29 de septiembre, 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

