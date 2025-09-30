Entró en vigencia el aumento del salario mínimo en Florida: este es el nuevo monto

El salario mínimo en Florida subió a 14 dólares la hora a partir del 30 de septiembre de 2025, como parte de una reforma aprobada por los votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 30 de septiembre de 2025, el salario mínimo en Florida aumentó a 14 dólares por hora, como parte de la reforma progresiva aprobada por los ciudadanos del Estado en 2020. Esta medida forma parte de la implementación de una enmienda constitucional que busca elevar el salario base a 15 dólares por hora en septiembre de 2026.

Desde septiembre de 2021, Florida experimenta incrementos anuales escalonados en la remuneración mínima, iniciando con una base de 10 dólares la hora, subiendo un dólar cada año en la misma fecha. Este aumento fue resultado directo de la aprobación popular, motivada por el impulso del abogado John Morgan, quien lideró la campaña por el ajuste salarial en el estado, conforme detalló Telemundo 51.

Los votantes aprobaron la enmienda para garantizar mejores condiciones económicas a quienes perciben el salario mínimo, puntualizó Telemundo 51 dentro de su cobertura sobre el proceso legislativo. El calendario oficial, disponible en comunicados estatales y replicado en medios locales, señala que a partir de septiembre de 2025 el monto será 14 dólares, para alcanzar 15 dólares en 2026.

El incremento anual del salario mínimo en Florida se estableció tras la enmienda constitucional votada en 2020. (REUTERS/Rick Wilking)

La normativa también involucra modificaciones para los empleados que reciben salarios base más propinas: el mínimo para estos trabajadores pasará de 9,98 a 10,98 dólares la hora al cierre de septiembre de 2025, una actualización que forma parte de los compromisos legales asumidos por el Estado. Estos ajustes continuarán aplicándose anualmente con base en la inflación tras alcanzar el objetivo de 15 dólares, de acuerdo con el marco legal establecido.

Actualmente, el salario mínimo federal se encuentra en 7,25 dólares por hora, lo que sitúa a Florida por encima del estándar nacional en materia de ingresos básicos, tal y como subrayó Telemundo 51 en su informe.

El cronograma oficial muestra con claridad el ritmo anual de alzas: “Cada año, el salario mínimo sube un dólar a partir del 30 de septiembre”, una fórmula que, según especialistas citados por Telemundo 51, contribuye a que empleadores y empleados puedan adaptarse de manera progresiva.

La meta final es alcanzar un salario mínimo de 15 dólares la hora en septiembre de 2026, según fuentes estatales. (REUTERS/Dado Ruvic)

La agenda de aumentos, avalada por los votantes y recogida por diversos medios, responde a demandas sociales y económicas de amplios sectores laborales. En noviembre de 2020, los votantes de Florida aprobaron incrementos escalonados al salario mínimo estatal, recalcó Telemundo 51.

El próximo paso relevante será el ajuste final en septiembre de 2026, cuando el salario mínimo estatal alcance 15 dólares por hora, posicionando a Florida entre los estados con mayor ingreso base del país. Posteriormente, el monto seguirá actualizándose acorde con los índices de inflación, conforme establece la ley estatal.