Estados Unidos

Entró en vigencia el aumento del salario mínimo en Florida: este es el nuevo monto

Miles de trabajadores verán reflejado el aumento desde el 30 de septiembre, en una medida que forma parte de la reforma votada en 2020 para garantizar mayores ingresos básicos

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El salario mínimo en Florida
El salario mínimo en Florida subió a 14 dólares la hora a partir del 30 de septiembre de 2025, como parte de una reforma aprobada por los votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 30 de septiembre de 2025, el salario mínimo en Florida aumentó a 14 dólares por hora, como parte de la reforma progresiva aprobada por los ciudadanos del Estado en 2020. Esta medida forma parte de la implementación de una enmienda constitucional que busca elevar el salario base a 15 dólares por hora en septiembre de 2026.

Desde septiembre de 2021, Florida experimenta incrementos anuales escalonados en la remuneración mínima, iniciando con una base de 10 dólares la hora, subiendo un dólar cada año en la misma fecha. Este aumento fue resultado directo de la aprobación popular, motivada por el impulso del abogado John Morgan, quien lideró la campaña por el ajuste salarial en el estado, conforme detalló Telemundo 51.

Los votantes aprobaron la enmienda para garantizar mejores condiciones económicas a quienes perciben el salario mínimo, puntualizó Telemundo 51 dentro de su cobertura sobre el proceso legislativo. El calendario oficial, disponible en comunicados estatales y replicado en medios locales, señala que a partir de septiembre de 2025 el monto será 14 dólares, para alcanzar 15 dólares en 2026.

El incremento anual del salario
El incremento anual del salario mínimo en Florida se estableció tras la enmienda constitucional votada en 2020. (REUTERS/Rick Wilking)

La normativa también involucra modificaciones para los empleados que reciben salarios base más propinas: el mínimo para estos trabajadores pasará de 9,98 a 10,98 dólares la hora al cierre de septiembre de 2025, una actualización que forma parte de los compromisos legales asumidos por el Estado. Estos ajustes continuarán aplicándose anualmente con base en la inflación tras alcanzar el objetivo de 15 dólares, de acuerdo con el marco legal establecido.

Actualmente, el salario mínimo federal se encuentra en 7,25 dólares por hora, lo que sitúa a Florida por encima del estándar nacional en materia de ingresos básicos, tal y como subrayó Telemundo 51 en su informe.

El cronograma oficial muestra con claridad el ritmo anual de alzas: “Cada año, el salario mínimo sube un dólar a partir del 30 de septiembre”, una fórmula que, según especialistas citados por Telemundo 51, contribuye a que empleadores y empleados puedan adaptarse de manera progresiva.

La meta final es alcanzar
La meta final es alcanzar un salario mínimo de 15 dólares la hora en septiembre de 2026, según fuentes estatales. (REUTERS/Dado Ruvic)

La agenda de aumentos, avalada por los votantes y recogida por diversos medios, responde a demandas sociales y económicas de amplios sectores laborales. En noviembre de 2020, los votantes de Florida aprobaron incrementos escalonados al salario mínimo estatal, recalcó Telemundo 51.

El próximo paso relevante será el ajuste final en septiembre de 2026, cuando el salario mínimo estatal alcance 15 dólares por hora, posicionando a Florida entre los estados con mayor ingreso base del país. Posteriormente, el monto seguirá actualizándose acorde con los índices de inflación, conforme establece la ley estatal.

Temas Relacionados

FloridaSueldo mínimoTrabajadoresestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Wall Street cerró en verde y acumula cinco meses seguidos con ganancias

Las acciones europeas subieron el martes tras revertir caídas previas

Wall Street cerró en verde

Más de 70 pasajeros enfermaron por norovirus en crucero de Royal Caribbean antes de llegar a Miami

Los CDC informaron que se aplicaron los protocolos de aislamiento para mantener al resto de pasajeros y tripulación a salvo de la infección

Más de 70 pasajeros enfermaron

Florida cedió un importante terreno en Miami para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump

Según estimaciones del mercado inmobiliario, el valor real de la propiedad podría superar los 360 millones de dólares debido a su ubicación y potencial de desarrollo

Florida cedió un importante terreno

Imelda se convirtió en huracán cerca de las Bahamas y mantiene en alerta a Bermuda y la costa este de EEUU

La poderosa tormenta, que ya deja un muerto por ahogamiento en Florida, sigue su trayectoria hacia Bermuda y genera severas advertencias en toda la región costera, informó el Centro Nacional de Huracanes

Imelda se convirtió en huracán

Donald Trump advirtió que “probablemente habrá un cierre” del gobierno de Estados Unidos desde esta medianoche

A horas de la fecha límite presupuestaria, el enfrentamiento entre republicanos y demócratas deja al país al borde del decimoquinto “shutdown” desde 1981. La medida podría suspender sueldos de cientos de miles de empleados y frenar servicios clave en salud, transporte y seguridad

Donald Trump advirtió que “probablemente
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Un oso de peluche y

“Un oso de peluche y un perfume”: las citas previas de Lara Gutiérrez con ciudadanos peruanos en Flores

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Científicos hallan pruebas de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

La solidaridad no tiene edad: 80 adultos mayores trabajan como voluntarios en el Banco de Alimentos de Buenos Aires

Casación rechazó una queja de Cristina Kirchner y avaló un audio de Lázaro Báez en la “Ruta del dinero K”

INFOBAE AMÉRICA
Los factores genéticos detrás de

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

TELESHOW
El emotivo encuentro de Charly

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles