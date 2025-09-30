Estados Unidos

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 1 de septiembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

En la era moderna, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

Según con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 1 de septiembre se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de Showers and thunderstorms likely before 1pm, then showers likely and possibly a thunderstorm between 1pm and 4pm, then a chance of showers and thunderstorms after 4pm. Increasing clouds, with a high near 68. South wind 9 to 11 mph, with gusts as high as 20 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts of less than a tenth of an inch, except higher amounts possible in thunderstorms.Para mañana se prevé un clima Probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas antes de la 1 p.m., luego probabilidad de chubascos y posiblemente una tormenta eléctrica entre la 1 p.m. y las 4 p.m., luego una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas después de las 4 p.m. Nubes en aumento, con una máxima cercana a 20 grados Celsius. Viento del sur de 9 a 11 mph, con ráfagas de hasta 20 mph. La probabilidad de precipitación es del 70%. Nuevas cantidades de lluvia de menos de un décimo de pulgada, excepto por cantidades más altas posibles en tormentas eléctricas.

Y por la noche Chubascos y posiblemente una tormenta eléctrica antes de las 11 p.m., luego se prevén chubascos. Mínima alrededor de 55. Viento del sur alrededor de 11 mph, con ráfagas de hasta 20 mph. La probabilidad de precipitación es del 80%. Nuevas cantidades de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada, excepto que se pueden esperar cantidades más altas en tormentas eléctricas.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas
Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas en Seattle durante el invierno, especialmente en las áreas más altas (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La demarcación se encuentra en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El estado del tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Trump dijo que el acuerdo con Harvard está cerca: la universidad pagará USD 500 millones

Tras meses de enfrentamientos con la Casa Blanca, una de las principales casas de estudio de Estados Unidos asume compromisos económicos y educativos que buscan resolver congelamientos de fondos

Trump dijo que el acuerdo

Wall Street cerró en verde y acumula cinco meses seguidos con ganancias

Las acciones europeas subieron el martes tras revertir caídas previas

Wall Street cerró en verde

Entró en vigencia el aumento del salario mínimo en Florida: este es el nuevo monto

Miles de trabajadores verán reflejado el aumento desde el 30 de septiembre, en una medida que forma parte de la reforma votada en 2020 para garantizar mayores ingresos básicos

Entró en vigencia el aumento

Más de 70 pasajeros enfermaron por norovirus en crucero de Royal Caribbean antes de llegar a Miami

Los CDC informaron que se aplicaron los protocolos de aislamiento para mantener al resto de pasajeros y tripulación a salvo de la infección

Más de 70 pasajeros enfermaron

Florida cedió un importante terreno en Miami para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump

Según estimaciones del mercado inmobiliario, el valor real de la propiedad podría superar los 360 millones de dólares debido a su ubicación y potencial de desarrollo

Florida cedió un importante terreno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explotó una garrafa dentro de

Explotó una garrafa dentro de una vivienda en Córdoba: murió una mujer de 84 años y otras dos fueron hospitalizadas

Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

Fuerte temporal en el norte del país: destrozos, calles inundadas y hasta la aparición de un yacaré

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV calificó

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

TELESHOW
La dura vida de Oliver

La dura vida de Oliver Quiroz: de vencer la discriminación y el cáncer a la felicidad por su Martín Fierro

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro