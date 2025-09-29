Temperaturas en Miami: prepárate antes de salir de casa

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Miami este 29 de septiembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 11%, mientras que las ráfagas de viento serán de 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 1%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca es en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.