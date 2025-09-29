Estados Unidos

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será nublado, con una temperatura mínima alrededor de 65 grados Fahrenheit (aproximadamente 18 grados Celsius). Se espera un ligero viento del noreste.

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, el clima será nublado, con una temperatura máxima cercana a 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius). Se espera un viento del norte alrededor de 6 mph (9.7 km/h). Las condiciones serán ideales para disfrutar de una velada tranquila bajo las nubes.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 28 de septiembre 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

