A qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves: todos los partidos de este 28 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.

Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.

Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 28 de septiembre

Los partidos del 28 de septiembre

Chicago White Sox vs Washington Nationals

Hora del Este de EEUU: 15:05

Hora del Centro de EEUU: 14:05

Hora del Oeste de EEUU: 12:05

Estadio: Nationals Park

Baltimore Orioles vs New York Yankees

Hora de México: 13:05 horas

Hora del Este de EEUU: 15:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:05 horas

Estadio: Yankee Stadium

Minnesota Twins vs Philadelphia Phillies

Hora de México: 13:05 horas

Hora del Este de EEUU: 15:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:05 horas

Estadio: Citizens Bank Park

Kansas City Royals vs Athletics

Hora de México: 13:05 horas

Hora del Este de EEUU: 15:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:05 horas

Estadio: Sutter Health Park

Colorado Rockies vs San Francisco Giants

Hora de México: 13:05 horas

Hora del Este de EEUU: 15:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:05 horas

Estadio: Oracle Park

Detroit Tigers vs Boston Red Sox

Hora de México: 13:05 horas

Hora del Este de EEUU: 15:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:05 horas

Estadio: Fenway Park

Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays

Hora de México: 13:07 horas

Hora del Este de EEUU: 15:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:07 horas

Estadio: Rogers Centre

Houston Astros vs Los Angeles Angels

Hora de México: 13:07 horas

Hora del Este de EEUU: 15:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:07 horas

Estadio: Angel Stadium

New York Mets vs Miami Marlins

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:10 horas

Estadio: loanDepot park

Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:10 horas

Estadio: American Family Field

Texas Rangers vs Cleveland Guardians

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:10 horas

Estadio: Progressive Field

Los Angeles Dodgers vs Seattle Mariners

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:10 horas

Estadio: T-Mobile Park

Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:10 horas

Estadio: Petco Park

Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves

Hora de México: 13:15 horas

Hora del Este de EEUU: 15:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:15 horas

Estadio: Truist Park

St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs

Hora de México: 13:20 horas

Hora del Este de EEUU: 15:20 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:20 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:20 horas

Estadio: Wrigley Field

Los orígenes de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.