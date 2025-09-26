Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por HUNTR/X, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.700.351 reproducciones.

2. back to friends

sombr

«back to friends» de sombr se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.274.028 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

Tras acumular 1.113.198 reproducciones, el temazo de Saja Boys se mantiene en tercer lugar.

4. Ordinary

Alex Warren

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.006.912, lo que marca un hito en la carrera musical de Alex Warren.

5. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys se ubica en el quinto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 985.725 reproducciones.

6. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean va en descenso: ya llega a la sexta posición. Sus 948.181 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

7. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 893.180 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. When Did You Get Hot?

Sabrina Carpenter

«When Did You Get Hot?» de Sabrina Carpenter se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 862.836 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por HUNTR/X, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 812.339 reproducciones.

10. Tears

Sabrina Carpenter

Tras acumular 807.727 reproducciones, «Tears» de Sabrina Carpenter se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.