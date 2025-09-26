Estados Unidos

Predicción del estado del tiempo en Seattle de mañana 27 de septiembre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

La previsión del tiempo dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será las prendas ideales para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. Las malas condiciones del entorno pueden provocar diferentes contratiempos a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Un 20 por ciento de probabilidad de lluvia después de las 11 a.m. Mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 72. Viento tranquilo que se volverá del sur alrededor de 6 mph por la tarde.

Y por la noche: Aumento de nubes, con una baja alrededor de 55. Viento del norte de 3 a 5 mph.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Regularmente los veranos son suaves
Regularmente los veranos son suaves en Seattle que en otras partes de Estados Unidos (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La metrópoli está en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro aprovechan un espacio de sombra en Seattle, Washington (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Las 10 series más populares de Netflix Estados Unidos para disfrutar esta noche

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las 10 series más populares

Las series de Prime Video Estados Unidos que roban la atención HOY

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las series de Prime Video

Las series más populares de Paramount+ en Estados Unidos para engancharse este día

Con estas historias, Paramount+ busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las series más populares de

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Hulu Estados Unidos: Estas son

Wall Street cerró con ganancias y cortó una racha negativa de tres días

Las bolsas europeas cerraron el viernes con una recuperación tras alcanzar mínimos de tres semanas

Wall Street cerró con ganancias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron al hombre que amenazó

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición del primer fiscal del caso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Rusia: la escasez

Crisis en Rusia: la escasez de combustible provoca largas filas y dolores de cabeza a los automovilistas

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

TELESHOW
Aseguran que Tini Stoessel y

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”

Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán