Estados Unidos

Clima en San Antonio: el estado del tiempo para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 65 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).

Habrá un viento del este-noreste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá tranquilo por la tarde.

El clima por la noche

Se espera que esta noche sea mayormente despejada, con una temperatura alta cercana a los 92 grados Fahrenheit (33 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del este-noreste alrededor de 5 mph (8 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 25 de sep 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Estados Unidos registró la peor temporada de gripe infantil en quince años

El país suma 280 muertes pediátricas por influenza, con un aumento de cuadros neurológicos graves y menos de la mitad de los niños vacunados, según datos oficiales

Estados Unidos registró la peor

Trump celebró la acusación de la Justicia contra el ex director del FBI James Comey

Los cargos se refieren a presuntas declaraciones falsas sobre el manejo de información confidencial durante la investigación rusa en 2020, mientras el mandatario presiona para que se persigan a antiguos rivales políticos

Trump celebró la acusación de

El jefe del Pentágono convocó una inusual reunión con cientos de generales y almirantes

Pete Hegseth citó a los altos oficiales militares en Quantico sin explicar el motivo, mientras Trump dice desconocer la reunión cuando los periodistas le preguntaron

El jefe del Pentágono convocó

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 26 de septiembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Reporte del estado del tiempo

Trump aseguró que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania y dijo que la paz en Gaza está “cerca”

El presidente de EEUU afirmó que advirtió a Netanyahu contra cualquier intento anexionista, al tiempo que destacó avances en las negociaciones para un alto el fuego con el grupo terrorista Hamas

Trump aseguró que no permitirá
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llega la ciclogénesis y hay

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Maximiliano Abad: “Al Gobierno lo veo débil”

Miles de fieles se congregaron en San Nicolás por el 42° aniversario de la Virgen del Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Imágenes satelitales revelaron una presunta

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

TELESHOW
Sabrina Rojas dejó un enigmático

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Juana Repetto, cerca de cumplir 15 semanas de embarazo, contó la dificultad que enfrenta: “Hoy lo sufro”

Antonio Laje regresó a su programa de A24 después de operarse por una arritmia: “Me estoy recuperando”

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”