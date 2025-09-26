Estados Unidos

Prepárate antes de salir: el pronóstico del clima para Reston mañana viernes 26 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Los residentes en Reston deberán
Los residentes en Reston deberán prepararse antes de salir debido a las probabilidades de lluvias. (Wikimedia)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el clima durante el día y por la noche?

Se espera que el cielo
Se espera que el cielo esté nublado durante el día. (Wikimedia)
  • El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).
  • Se espera que el viento esté en calma.
  • Esta noche, existe la posibilidad de chubascos.
  • El cielo estará nublado, con una temperatura máxima cercana a los 75 grados Fahrenheit (aproximadamente 24 grados Celsius).
  • Habrá un viento ligero y variable que se convertirá en noreste alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la mañana.
  • La probabilidad de precipitación es del 50%.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 25 de septiembre a las 7:52 pm EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada para visitar Reston y realizar actividades al aire libre

De finales de mayo a
De finales de mayo a mediados de septiembre las actividades al aire libre suelen ser más aptas. (Wikimedia)

Julio es el mes más cálido en Reston, Virginia, con máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C.

La temporada de calor se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, con temperaturas máximas diarias normalmente superiores a los 26 °C, condiciones óptimas para actividades al aire libre, especialmente desde principios de junio hasta principios de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre, según la puntuación de turismo.

La temporada de frío tiene lugar del 1 de diciembre al 3 de marzo. Durante este periodo, las temperaturas máximas diarias no suelen superar los 11 °C. El mes de enero destaca como el más frío, con mínimas promedio de -4 °C y máximas de 6 °C.

A lo largo del año, el clima en Reston presenta veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevosos, y cielos parcialmente nublados, con temperaturas anuales que oscilan habitualmente entre -4 °C y 30 °C, siendo poco frecuente que desciendan por debajo de -1 °C o superen los 34 °C.

