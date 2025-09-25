Estados Unidos

Clima en Virginia: pronóstico del tiempo en Ashburn para mañana jueves 25 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Se espera que el cielo
Se espera que el cielo en Reston esté nublado durante el día.

Conocer el estado del tiempo en la ciudad permite anticiparse a las condiciones meteorológicas y elegir la vestimenta adecuada para las actividades cotidianas.

La previsión del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, ubicada en Virginia, proviene del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos e incluye datos sobre posibles lluvias, presencia de sol o descenso de temperaturas.

El clima durante el día y por la noche

Se pronostica que las lluvias
Se pronostica que las lluvias y tormentas podrían presentarse durante el día.
  • Se prevén lluvias y tormentas eléctricas antes de las 11 p.m., seguidas de una posibilidad de lluvias entre las 11 p.m. y las 2 a.m.
  • El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 64 grados.
  • El viento del suroeste será de aproximadamente 6 millas por hora, volviéndose tranquilo por la noche.
  • La probabilidad de precipitación es del 60%.
  • Por la noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius).
  • Se espera un viento del noroeste de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora).
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 24 de septiembre a las 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Descubre cuál es la mejor
Descubre cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia.

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.

