Estados Unidos

Pronóstico del clima para mañana en Reston

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas antes de las 11 p.m., seguidas de una posibilidad de lluvias entre las 11 p.m. y las 2 a.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 65 grados. Habrá un viento del suroeste de aproximadamente 6 mph que se volverá ligero y variable después de la medianoche. La probabilidad de precipitación es del 60%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, el clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). Se espera un viento del noroeste de alrededor de 7 mph (11 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 24 de septiembre 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para mañana jueves 25 de septiembre en San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es relevante conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en Texas: conoce el

Virginia: Pronóstico del clima en Ashburn para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Virginia: Pronóstico del clima en

Dos millones de migrantes han salido de EEUU desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: DHS

El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 1,6 millones de personas partieron por decisión propia y otras 400.000 fueron expulsadas

Dos millones de migrantes han

Clima en Pensilvania: el estado del tiempo en Filadelfia para este jueves 25 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: el estado

Trump denunció un “triple sabotaje” en la ONU y exigió arrestos tras las fallas en su participación en la Asamblea General

El presidente estadounidense aseguró que la detención de una escalera mecánica, el apagón del teleprompter y problemas de sonido fueron parte de un plan en su contra durante la cumbre en Nueva York. Naciones Unidas desestimó las acusaciones y atribuyó los incidentes a errores técnicos y al propio equipo de la Casa Blanca

Trump denunció un “triple sabotaje”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tucumán: un motociclista sin casco

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

Tragedia en Mendoza: dos niñas bajaron del colectivo y murieron atropelladas por otro que circulaba en dirección contraria

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers

Milei recibió un premio de Bessent y volvió a agradecer el respaldo de EEUU: “Estamos en el camino correcto”

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Benito Fernández confirmó que será

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos

El festejo de Dolores Fonzi y el equipo de Belén por la elección de su película para para el Oscar y el Goya

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes