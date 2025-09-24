Estados Unidos

Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego se espera que sean probables los chubascos y posiblemente una tormenta después de las 8 p.m.

El cielo estará nublado, con una temperatura mínima alrededor de 67 grados Fahrenheit (aproximadamente 19 grados Celsius).

Se prevé un viento del sureste de 3 a 5 mph (aproximadamente 5 a 8 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 60%. Se anticipan nuevos acumulados de lluvia entre un cuarto y medio de pulgada (aproximadamente 0.6 a 1.3 cm) posibles.

El clima por la noche

El clima por la noche
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta noche se esperan lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica. La temperatura máxima estará cerca de 78 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius). Habrá un viento del sur de 6 a 9 mph (9 a 14 km/h). La probabilidad de precipitación es del 80%.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 23 de sep 8:35 pm EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

