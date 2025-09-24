Estados Unidos

¿Cuál es la temperatura promedio en Houston?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este miércoles en Houston, EEUU.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35 grados, la probabilidad de lluvia será del 87%, con una nubosidad del 45%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 88%, con una nubosidad del 70%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Houston
La predicción del clima en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se registran entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

