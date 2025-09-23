Estados Unidos

Powerball: resultados del 22 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Por Rodrigo Gutiérrez González

Los premios de Powerball van
Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta varios millones de dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí está la combinación ganadora del último sorteo celebrado por Powerball, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: lunes 22 de septiembre de 2025.

Resultados ganadores: 3 29 42 46 59 15.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo se juega Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus juegos.

Posteriormente, debes de seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego elegir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no te decides sobre que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

